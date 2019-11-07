Son Dakika Haberleri: (havadan görüntülerle) - İSTANBUL ORMANLARI SONBAHARIN RENKLERİNE BÜRÜNDÜ
Son Dakika Güncel (havadan görüntülerle) - İSTANBUL ORMANLARI SONBAHARIN RENKLERİNE BÜRÜNDÜ

(havadan görüntülerle) - İSTANBUL ORMANLARI SONBAHARIN RENKLERİNE BÜRÜNDÜ

7 saat önce

İstanbul'un ormanları mevsimin sonbahar olmasıyla sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü.

(havadan görüntülerle) - İSTANBUL ORMANLARI SONBAHARIN RENKLERİNE BÜRÜNDÜ, System.String[]

İstanbul'un ormanları mevsimin sonbahar olmasıyla sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü. Ormanlarda oluşan renk cümbüşü havadan çekilen görüntülere yansıdı.

İstanbul'un ormanlarında sonbahar güzelliği yaşanıyor. Mevsimin sonbahar olmasıyla  ormanlar sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü. Ormanlarda oluşan renk cümbüşü havadan çekilen görüntülere yansıdı. Ağaç yapraklarında ortaya çıkan farklı renk tonları eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.

Görüntü dökümü:

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- Polonezköy Tabiat Ormanı drone görüntüsü

- Beykoz Cumhuriyet Köy drone görüntüsü


- İstanbul
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:30 Kaynak: DHA
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