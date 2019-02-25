Son Dakika Haberleri: Havadan Görüntülerle İstanbul Trafiğinde Bu Sabah

Havadan Görüntülerle İstanbul Trafiğinde Bu Sabah

37 dakika önce

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - Çağatay KENARLI - Hasan YILDIRIM - Alper KORKMAZ - Hakan KAYA - İstanbul DHAİstanbul'da trafik yoğunluğu bu sabah yüzde 47 seviyelerinde oldu.

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Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - Çağatay KENARLI - Hasan YILDIRIM - Alper KORKMAZ - Hakan KAYA - İstanbul DHA

İstanbul'da trafik yoğunluğu bu sabah yüzde 47 seviyelerinde oldu.

İstanbul'da hafta sonu yağan kar nedeniyle okullar tatil edilmişti. Kentte gece saatlerinde yağan yağmur karın büyük bölümünü eritti. Yollarda kar birikintisi kalmadı. Yol kenarlarında ise beyaz örtü hala duruyor. Okul servislerinin yola çıkmamasıyla kentte bu sabah trafik yoğunluğu yaşanmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 47 seviyelerinde oldu. Trafikteki son durum havadan da görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:30 Kaynak: DHA

DHA, Sabah, İstanbul, Güncel
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