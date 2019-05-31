(Havadan görüntülerle) İSTANBUL TRAFİĞİNDE TATİL YOĞUNLUĞU BAŞLADI (2)
1 saat önce
Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Ramazan EĞRİ-Ersan SAN-Çağrı ÇALIŞKAN-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHAİstanbul'un trafiğinde tatil yoğunluğu başladı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:56 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Ramazan EĞRİ-Ersan SAN-Çağrı ÇALIŞKAN-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA
İstanbul'un trafiğinde tatil yoğunluğu başladı. Kentte saat 16.00 sıralarında yollarda yoğunluk artmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 16.00 sıralarında yoğunluk yüzde 55'i geçti.
FSM'DE YOĞUNLUK
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde araç kuyrukları oluştu. Köprüye çıkan yan yollarda da yoğunluk gözlendi. Köprüdeki trafik havadan görüntülendi.
ÇAMLICA GİŞELERDE SON DURUM
Çamlıca gişelerde de trafik yoğunluğu gözlendi. Ankara istikametine seyir halinde olan araçlar gişelerde zaman zaman kuyruk oluşturdu.
MAHMUTBEY'DE YOĞUNLUK
TEM otoyolu Mahmutbey Mevkii'nde de zaman zaman yoğunluk oluştu. Özellikle TEM Otoyolu'na çıkan bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluştu.
Görüntü Dökümü:
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-Havadan görüntülerle Çamlıca gişeler
-Havadan görüntülerle FSM Köprüsü
-Çamlıca gişelerde oluşan trafik
-Mahmutbey'de oluşan trafik havadan
-Detaylar
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