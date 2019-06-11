Son Dakika Haberleri: (Havadan görüntülerle) İSTANBUL'UN TARİHİ SİMGELERİ MİLLİ TAKIMA DESTEK İÇİN KIRMIZI-BEYAZA BÜRÜNDÜ
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(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'UN TARİHİ SİMGELERİ MİLLİ TAKIMA DESTEK İÇİN KIRMIZI-BEYAZA BÜRÜNDÜ

2 saat önce

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ- Ali AKSOYER- Ramazan EĞRİ- Özgür EREN- Hüseyin COŞKUN- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHAAvrupa Futbol Şampiyonası elemeleri maçında İzlanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı için İstanbul'un tarihi simgeleri kırmızı beyaza büründü.

(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'UN TARİHİ SİMGELERİ MİLLİ TAKIMA DESTEK İÇİN KIRMIZI-BEYAZA BÜRÜNDÜ, System.String[]

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ- Ali AKSOYER- Ramazan EĞRİ- Özgür EREN- Hüseyin COŞKUN- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA
Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri maçında İzlanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı için İstanbul'un tarihi simgeleri kırmızı beyaza büründü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri dördüncü maçında İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek için aralarında Galata Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de olduğu İstanbul'un tarihi simgelerini kırmızı-beyaz ışıklandırdı. Köprüler kırmızı-beyaz renklere bürünürken, Galata Kulesi'ne ise Türk Bayrağı yansıtıldı.

Görüntü Dökümü
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-Galata Kulesi'nin havadan çekilen görüntüleri
-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntüler
-FSM Köprüsü'nden görüntüler
-Galata Kulesi'nden görüntüler
-Fotoğraf çekilen insanlar
-Fotoğraf çekilen çift
-Genel ve detay


 


Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 10:01 Kaynak: DHA
İzlanda, Futbol, İstanbul, Güncel
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