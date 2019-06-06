(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) İSTANBULLULAR SERİNLEMEK İÇİN ŞİLEYİ TERCİH ETTİ
1 saat önce
Haber - Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde vatandaşlar serinlemek için Şile'yi tercih etti.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:36 Kaynak: DHA
Haber - Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA
Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde vatandaşlar serinlemek için Şile'yi tercih etti. Bayramı İstanbul'da geçiren İstanbullular, Şile Plajı'nda denize girdi. Plajda yoğunluk oluştuğu görüldü.
Görüntü Dökümü:
----------------------
-Denize girenlerden görüntü
-Yoğunluktan görüntü
-Genel ve detaylar
Binali Yıldırım: Kürdistan mebusu da vardı
Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun VIP salonuna alınmamasıyla ilgili açıklama: Valiye 'it' dedi
Tatile gitmeyen İstanbullular tarihi ve turistik mekanlara akın etti! Kalabalık caddelere taştı
Milli Savunma Bakanlığından generallere hakarete suç duyurusu