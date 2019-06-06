Son Dakika Haberleri: (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) İSTANBULLULAR SERİNLEMEK İÇİN ŞİLEYİ TERCİH ETTİ
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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) İSTANBULLULAR SERİNLEMEK İÇİN ŞİLEYİ TERCİH ETTİ

1 saat önce

Haber - Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde vatandaşlar serinlemek için Şile'yi tercih etti.

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) İSTANBULLULAR SERİNLEMEK İÇİN ŞİLEYİ TERCİH ETTİ, System.String[]

Haber - Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA 
Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde vatandaşlar serinlemek için Şile'yi tercih etti. Bayramı İstanbul'da geçiren İstanbullular, Şile Plajı'nda denize girdi. Plajda yoğunluk oluştuğu görüldü. 

Görüntü Dökümü:
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-Denize girenlerden görüntü
-Yoğunluktan görüntü
-Genel ve detaylar 


Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:36 Kaynak: DHA
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