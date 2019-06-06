(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) İSTANBULLULAR SERİNLEMEK İÇİN ŞİLEYİ TERCİH ETTİ

Haber - Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA

Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde vatandaşlar serinlemek için Şile'yi tercih etti. Bayramı İstanbul'da geçiren İstanbullular, Şile Plajı'nda denize girdi. Plajda yoğunluk oluştuğu görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Denize girenlerden görüntü

-Yoğunluktan görüntü

-Genel ve detaylar