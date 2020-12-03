Son Dakika | (Havadan fotoğraflarla) İstiklal Caddesi'nde 7000 kişi kuralı başladı - Son Dakika

Son Dakika | (Havadan fotoğraflarla) İstiklal Caddesi'nde 7000 kişi kuralı başladı

03.12.2020 10:45
Son Dakika | (Havadan fotoğraflarla) İstiklal Caddesi'nde 7000 kişi kuralı başladı, System.String[]

Son dakika habere göre KORONAVİRÜS tedbirleri nedeniyle İstiklal Caddesi'nde 7 bin kişinin bulunabilme kuralı başladı.

KORONAVİRÜS  tedbirleri nedeniyle İstiklal Caddesi'nde 7 bin kişinin bulunabilme kuralı başladı. Saat 10.00'da başlayan kural nedeniyle İstiklal Caddesi girişine bariyerler konuldu. Girişler ise sağ taraftan yapılıyor.

Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda saat 10.00'dan itibaren İstiklal Caddesi'ne 7 bin kişi bulunabilecek. Zabıta ekipleri caddeye gelenleri sağ tarafa doğru yönlendiriyor. Yere yapıştırılan stickerler ile de caddeye gelenler yönlendiriliyor. Ekipler, İstiklal Caddesi'ni havadan yapılan dron kontrolü ile gözetliyor.


- İstanbul
Son Dakika | (Havadan fotoğraflarla) İstiklal Caddesi'nde 7000 kişi kuralı başladı
Son Dakika | (Havadan fotoğraflarla) İstiklal Caddesi'nde 7000 kişi kuralı başladı
Son Dakika | (Havadan fotoğraflarla) İstiklal Caddesi'nde 7000 kişi kuralı başladı
Son Dakika | (Havadan fotoğraflarla) İstiklal Caddesi'nde 7000 kişi kuralı başladı
Son Dakika | (Havadan fotoğraflarla) İstiklal Caddesi'nde 7000 kişi kuralı başladı
Son Dakika | (Havadan fotoğraflarla) İstiklal Caddesi'nde 7000 kişi kuralı başladı
Son Dakika | (Havadan fotoğraflarla) İstiklal Caddesi'nde 7000 kişi kuralı başladı
Son Dakika | (Havadan fotoğraflarla) İstiklal Caddesi'nde 7000 kişi kuralı başladı
Son Dakika | (Havadan fotoğraflarla) İstiklal Caddesi'nde 7000 kişi kuralı başladı
Son Dakika | (Havadan fotoğraflarla) İstiklal Caddesi'nde 7000 kişi kuralı başladı
Son Dakika | (Havadan fotoğraflarla) İstiklal Caddesi'nde 7000 kişi kuralı başladı
Son Dakika | (Havadan fotoğraflarla) İstiklal Caddesi'nde 7000 kişi kuralı başladı

İstiklal Caddesi, Koronavirüs, Kamera, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | (Havadan fotoğraflarla) İstiklal Caddesi'nde 7000 kişi kuralı başladı - Son Dakika


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