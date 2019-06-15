Son Dakika Haberleri: (Havadan görüntülerle) İSTOÇ'TA İŞ YERİ YANGINI (2)
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(Havadan görüntülerle) İSTOÇ'TA İŞ YERİ YANGINI (2)

1 saat önce

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR-Zeki GÜNAL/ İSTANBUL DHABağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı.

(Havadan görüntülerle) İSTOÇ'TA İŞ YERİ YANGINI (2), System.String[]

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR-Zeki GÜNAL/ İSTANBUL DHA
Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınırken, iş yerinde hasar oluştu.
İSTOÇ'ta hırdavat, hediyelik eşya ve züccaciye gibi ürünler satan bir iş yerinde sabah 07.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yerden ve merdiven yardımıyla havadan yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık iki saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınırken, iş yerinde hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
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-Havadan söndürme çalışmaları
-İtfaiye erlerinin çalışmaları
-Dükkandaki eşyaların kurtarılma çalışmaları
-Genel ve detaylar
 


Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:13 Kaynak: DHA
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