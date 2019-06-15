(Havadan görüntülerle) - İSTOÇ'TA İŞ YERİ YANGINI (3)

Haber-Kamera: Murat SOLAK- Zeki GÜNAL - Cemil ÖZDEMİR/ İstanbul DHA- BAĞCILAR'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bağcılar Mahmutbey Mahallesinde bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde hırdavat, hediyelik eşya ve züccaciye ürünleri satan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun dumanların çıktığı iş yerine, camları kırarak tayzikli su ve köpükle müdahale etti. İş yerinin içinde çakmak gazı ve meşale gibi yanıcı maddelerin bulunması yangının büyümesine neden oldu. Çevredeki esnaf iş yerinde bulunan bazı ürünleri yangından kurtarmaya çalıştı. Yangında iş yeri sahibinin kolundan hafif yaralandığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin iki saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan yangın ve itfaiyenin müdahalesi havadan da görüntülendi.