(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)  KADIKÖY CADDEBOSTAN'DA DENİZ ÇEKİLDİ, TEDİRGİNLİK YAŞANDI - Son Dakika

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)  KADIKÖY CADDEBOSTAN'DA DENİZ ÇEKİLDİ, TEDİRGİNLİK YAŞANDI

16.11.2020 13:41
(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)  KADIKÖY CADDEBOSTAN'DA DENİZ ÇEKİLDİ, TEDİRGİNLİK YAŞANDI, System.String[]

KADIKÖY'de sahillerde deniz suyunun çekilerek kayalıkların ortaya çıktığını gören vatandaşlar tedirgin oldu.

KADIKÖY'de sahillerde deniz suyunun çekilerek kayalıkların ortaya çıktığını gören vatandaşlar tedirgin oldu. Yaşanan durumun depremle ilgili olmadığını belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy, " Yılın bu zamanlarında yağışlara bağlı olarak meteorolojik şartlardan dolayı ve karadan denize doğru olan rüzgarlarda sular çekilir. Su çekilmesini depreme bağlayamayız  " dedi.

"SU ÇEKİLMESİNİ DEPREME BAĞLAYAMAYIZ"

Kadıköy, Caddebostan ve Suadiye Sahillerinde hafta sonu deniz seviyesinde değişiklikler meydana geldi. Deniz suyunun çekilerek kayalıkların ortaya çıkması bazı vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı, Jeoloji Profesörü Şükrü Ersoy, yaşanan durumun depremle ilgisi olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Kadıköy kıyılarındaki su çekilmesini depreme bağlayamayız. Onlar ancak Endonezya gibi ada ülkelerinde olabiliyor. Bazen deprem öncesinde adada sular çekiliyor, adada değişiklikler olabiliyor. Fakat biz öyle bir ülke değiliz. Yılın bu zamanlarında yağışlara bağlı olarak meteorolojik şartlardan dolayı hatta karadan denize doğru olan rüzgarlarda sular çekilir. Eğer su derinliği de yoksa, sığ ise metrelerce su geriye çekilir. Bu durumlarda da insanlar genelde 'deprem mi olacak' düşüncesine sevk ediyor. Bu doğru değil. Aynı şekilde çok karlı dönemlerde su dağlarda tutulduğu için dere ve akarsular vasıtasıyla denizi besleyemez ve su seviyesi yine düşer. Yani buna benzer meteorlojik koşullardan dolayı bu su gerilemesi olmuştur. Bunun depremle bir ilgisi yok" dedi.

"MARMARA'DA BÖYLE BİR COĞRAFİ DEĞİŞİKLİK YAŞANMAZ"Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Rodos ve Girit adalarında bu tür değişikliklerin depreme işaret edebileceğini belirterek, "Endonezya gibi ülkelerde bizde Güney Ege'de olduğu gibi dalma batma zonu vardır. Girit, Rodos adasının güneyinde Afrika Kıtası, Anadolu'nun ve Ege'nin altına dalıyor. Dolayısıyla bu tür değişiklikleri Girit ve Rodos adasında bekleyebiliriz. Adanın su seviyelerinde değişikliler olabilir. Ancak Marmara'da böyle bir coğrafi değişiklik yaşanmaz" diye konuştu.Caddebostan Sahili'nde bulunan ve suların çekilmesinden endişelenen bir vatandaş, "Burası normalde denizdi. İnsanlar hatta burada denize giriyordu. Fakat şu an gördüğünüz gibi deniz tamamen çekilmiş durumda. Tabii biz de ister istemez bazı endişelere kapılıyoruz. Depremle ilgili bazı haberler dolanıyor internette. Bu suyun çekilmesi normal midir, ondan tam emin değiliz." diye konuştu. Bir diğer vatandaş ise, "Oturmaya geldik. Denizi de izliyoruz. Ama biraz suların çekildiğini fark ediyoruz son zamanlarda. Bu tedirginlik verici. Uzmanların görüşlerini merak ediyoruz. Deprem İstanbul için sürekli söz konusu olan bir durum. O yüzden güncel açıklamaları takip etmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince" diye konuştu.

Yaşanan değişiklik ile ilgili konuşan başka bir vatandaş ise, "Sürekli buraya geliyoruz. Birkaç gündür su çekilmiş durumda ama o tamamıyla ayın konumuyla alakalı. veya dolunay olduğu zaman gel-git olabiliyor" dedi.

- İstanbul

Şükrü Ersoy, Caddebostan, Endonezya, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)  KADIKÖY CADDEBOSTAN'DA DENİZ ÇEKİLDİ, TEDİRGİNLİK YAŞANDI - Son Dakika


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