(Havadan fotoğraflarla) Kadın gemiciler ilk kez vapurlarda - Son Dakika

(Havadan fotoğraflarla) Kadın gemiciler ilk kez vapurlarda

İstanbul'da vapurlarda ilk kez 5 kadın gemici iş başı yaptı.

(Havadan fotoğraflarla) Kadın gemiciler ilk kez vapurlarda, System.String[]
İstanbul'da vapurlarda ilk kez 5 kadın gemici iş başı yaptı. Gemicilik eğitimi alan kadınlar iskele ve tersanelerde halat alıp vermekten tutun, raspa ve boya işlemlerine kadar gemideki her işin üstesinden geliyor. Zorlu görevlerini başarıyla yapan kadınlara yolcular, alkışlarıyla destek veriyor.

İBB Şehir Hatları'nda ilk kez, kadın gemiciler işe başladı. Yaşları 19-23 arasında değişen ve denizcilik eğitimi almış beş kadın, halat alıp verme operasyonundan tutun, gözcülük ve geminin bakım işlerine kadar her alanda en az erkekler kadar başarılı. Öyle ki gemileri bakım için tersaneye çekildiğinde de görevlerine devam ediyorlar. Kimi zaman metrelerce uzunluk ve yükseklikteki devasa gemilerin altına girerek pervaneleri kontrol ediyorlar, kimi zaman da raspa ve boya gibi işleri yapıyorlar. Hepsinin ortak hayali ise ileride, çalıştıkları gemilerin kaptanı olmak. Gemilerde halat alıp veren kadın personeller görmeye alışkın olmayan yolcular da, durumu olumlu karşılıyor.  Yolcuların alkışla destek verdiği kadınların çalışmaları havadan da fotoğraflandı.

HALAT ALIP VERİYOR, BOYA VE RASPA İŞLERİNİ DE YAPIYORLAR

Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Lisesi'nden mezun olan 19 yaşındaki Dilara Çapa, Şehir Hatları'nın Fatih isimli gemisinde, Gemici olarak işe başlayan 5 kadından biri. Çapa,  "Burada gemici olarak işe başladık. Gemicilikten usta gemicilik, reislik ve kaptan olarak yükselebiliyoruz. Manevralarımızda halat mahalline gidip halat alıp veriyoruz, köprü üstüne çıkıp bazen gözcülük yapıyor, dümen tutuyoruz. Kaptana nasıl yardımcı olabileceksek, onu yapıyoruz. Onun haricinde gemiyi bağladıktan sonra da gemimizin bakım ve onarım ihtiyacını görüyoruz. Boya işi oluyor, raspa işi oluyor. Herhangi bir bakım onarım noktasında da yardımcı oluyoruz, buna gemi yıkama da dahil.ö dedi.

"KADINLAR HER ŞEYİN ÜSTESİNDEN GELDİĞİ GİBİ, BU İŞİN DE ÜSTESİNDEN GELİYOR"Yolculardan çok güzel görüşler aldıklarını dile getiren Çapa, "Her iskelede farklı bir karşılama yaşıyoruz. Alkışlayanlar oluyor, gelip özel olarak tebrik edenler oluyor. Kadınlar geliyor ve sizinle gurur duyuyoruz diyor. Yolcularımıza bunları hissettirmek de güzel. Kadınların eli değdiği zaman daha güzel şeyler oluyor ve buna bence artık herkes inandı. Hep erkekler göz önündeydi ama kadınlar da erkeklerin yaptığı işi yapabiliyor. Kadın-erkek ayrımcılığı kalktı.  Bu özellikle denizcilik sektöründe gerekiyordu. "Kadın onu yapamaz, erkeklerin içinde nasıl çalışacak" derlerdi. Ama kadınlar her şeyin üstesinden geldiği gibi bunun da üstesinden geliyor" ifadelerini kullandı.

TERSANEDE DE GÖREVLERİNE DEVAM EDİYORLARDenizcilik Lisesi'ndeki eğitimini tamamlayan ve Piri Reis Üniversitesi Denizcilik bölümü 1.sınıf öğrencisi olan 20 yaşındaki Beyza Adıgüzel de, Şehir Hatları bünyesindeki Beyoğlu Gemisi'nde gemici olarak göreve başladı. Gemisi bakım için Haliç Tersanesi'nde bulunan Adıgüzel, burada da vardiyasını tutmaya devam ediyor. Bakımları bittikten sonra yeniden yolcularla bulaşacak gemide neler yaptığını ve mesleğe nasıl başladığını anlatan Adıgüzel, "İşe yeni başladık fakat lise stajımı Şehir Hatları bünyesinde, bu gemilerde yapmıştım. Daha sonra Şehir Hatları, kendi tarihinde bir ilk gerçekleştirerek kadın personel alımı yaptılar. Biz de bunun öncüleri olarak şu anda gemilerde gemici olarak görev alıyoruz. Gemilerin iskeleye yanaşmasında, halat alıp verme operasyonlarında, gerektiği yerde süvarimize yardım ederek reislik görevini yapıyoruz.  Aynı zamanda gemimiz bakım zamanı geldiğinde, tersaneye çekiliyor. Şu anda Haliç Tersanesi'nde bulunuyoruz. Burada geminin belli bakım ve tutumlarını yapıyoruz." şeklinde konuştu.

"BURADAKİ İLK KADIN KAPTANLARDAN BİRİ OLMAK İSTİYORUM"İnsanların bu duruma önyargılı yaklaştıklarını, kadınların gemide çalışamayacaklarını düşündüğünü dile getiren Adıgüzel, İleride Şehir Hatları'nın ilk kadın kaptanlarından biri olmak istediğini vurgulayarak,  "Bir kadını gemide görmeye çok fazla alışkın değiliz toplum olarak. Bu normal durumu, daha önce hiç görmediğimiz için anormalleştiriyoruz aslında. İnsanların bu açıdan tepkisi çok fazla oluyor çünkü kadınların gemide yapmayacağını düşünüyorlar. Fakat inandığımız takdirde, yapamayacağımız hiçbir iş yok. Gemimiz şu an tersanede ve biz hala vardiyamızı tutuyoruz. Geminin boya, raspa işlerini yapıyoruz. Gemimiz tersaneden çıktıktan sonra tekrar yolcularla buluşacağız. İlk başta yakın çevrem ve ailem, herkes gibi bu mesleği yapamayacağımı ve vazgeçeceğimi düşünüyorlardı. Burada çok mutluyum çünkü böyle köklü bir şirkette, ilk kadın gemici personel olarak çalışıyorum.  Şu an gemici olarak göreve başladım fakat ileride, buradaki ilk kadın kaptanlardan biri olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.


- İstanbul

Denizcilik, İstanbul, Beyza, Kadın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 11:27 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Havadan fotoğraflarla) Kadın gemiciler ilk kez vapurlarda - Son Dakika

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