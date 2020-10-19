Kanuni sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'nda - Son Dakika

Kanuni sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'nda

19.10.2020 16:50
Kanuni sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'nda, System.String[]

Burçak BOZKUŞ-Osman BAKIR-Murat KORKMAZ / -Türkiye'nin 'Fatih' ve 'Yavuz'dan sonra üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni', Haydarpaşa Limanı'na demir attı.

Burçak BOZKUŞ-Osman BAKIR-Murat KORKMAZ/ - Türkiye'nin 'Fatih' ve 'Yavuz'dan sonra üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni', Haydarpaşa Limanı'na demir attı. 114 metre yüksekliğindeki geminin İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için Haydarpaşa Limanı'nda kulesi sökülecek, ardından yapılan hazırlıklar sonrası Karadeniz'e doğru yeniden yola çıkacak.

Kanuni sondaj gemisi, Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Çanakkale Boğazı'nı geçerek bu sabah İstanbul'a giriş yaptı. Kumkapı açıklarında bekledikten sonra saat 16.00 sıralarında ise Haydarpaşa Limanı'na demir attı. Gemi yanaşmadan önce rıhtım boyunca geminin hasar görmemesi için lastik usturmaçalar yerleştirildi. Burada kulesi sökülecek olan 227 metre uzunluğunda ve 114 metre yüksekliğindeki gemi, Kasım ayının sonlarına doğru ilk sondaj görevi için yeniden Karadeniz'e doğru yola çıkacak. Gemi, yaklaşık 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip. 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip olan Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.


Kanuni sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'nda
Kanuni sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'nda
Kanuni sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'nda
Kanuni sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'nda
Kanuni sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'nda
Kanuni sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'nda
Kanuni sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'nda
Kanuni sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'nda
Kanuni sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'nda
Kanuni sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'nda
Kanuni sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'nda
Kanuni sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'nda
Kanuni sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'nda
Kanuni sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'nda
Kanuni sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'nda

Haydarpaşa, Karadeniz, Türkiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kanuni sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'nda - Son Dakika

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