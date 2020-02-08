(Havadan görüntülerle) KAR İSTANBUL'U BEYAZA BÜRÜDÜ - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Havadan görüntülerle) KAR İSTANBUL'U BEYAZA BÜRÜDÜ - Son Dakika

(Havadan görüntülerle) KAR İSTANBUL'U BEYAZA BÜRÜDÜ

6 saat önce

Cengiz ÇOBAN-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Çağrı ÇALIŞKAN-Alper KORKMAZ-Serdar ALTINTEPE-Şahin BOZKURT-İsa ALMAÇAYIR-Cemal YURTTAŞ / İstanbul'da yağan kar kenti beyaza bürüdü.

(Havadan görüntülerle) KAR İSTANBUL'U BEYAZA BÜRÜDÜ, System.String[]

Cengiz ÇOBAN-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Çağrı ÇALIŞKAN-Alper KORKMAZ-Serdar ALTINTEPE-Şahin BOZKURT-İsa ALMAÇAYIR-Cemal YURTTAŞ/

İstanbul'da yağan kar kenti beyaza bürüdü. Kartpostallık görüntüler oluştu.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Çamlıca Tepesi de beyaza büründü. Sabah erken saatlerde buraya gelenler karın tadını çıkardı. Karlı İstanbul manzarasını fotoğrafladı. Buraya gelen bir baba ve kız kartopu oynadı. Baba Bahadır Çuhaoğlu, "Kızım erkenden kalktı, karı ilk kez görüyor. Biraz dolaştık. İstanbul'da bir daha kar görür müyüz bilmiyorum. Kızımla kardan adam yapıp kartopu oynayacağız "dedi. Babasıyla kartopu oynayan Buse ise, "Çok mutluyum. İstanbul'da ilk defa bu kadar kar görüyorum. Babamla kartopu oynayacağım" diye konuştu.

Kar, Taksim Meydanı'nı da beyaza bürüdü. Beylikdüzü, Zeytinburnu ve Yenibosna'da da etkili olan kar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. İşe gitmek için evlerinden çıkanlar otobüslere binmek için yol kenarlarında beklediler. Öte yandan Anadolu Yakasındaki beyaz örtü havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü

(KARTAL-PENDİK)

-Havadan çekilen görüntüler

(ÇAMLICA)

-Çamlıca tepesinden görüntü

-Evlerin çatısından görüntü

-Kartopu oynayan baba kız

-Baba ile röp

-Genel ve detay görüntüler

(TAKSİM)

-Taksim Meydanı

-Meydanda yürüyenler

-Genel ve detaylar

(BEYLİKDÜZÜ)

-Kar yağışı

-Otobüslere binmeye çalışanlar

-Genel ve detaylar

(ZEYTİNBURNU)

-Kar yağışı

-D-100 karayolunda ilerleyen araçlar

-Detaylar


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:34 Kaynak: DHA
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