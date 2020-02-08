(Havadan görüntülerle) KAR İSTANBUL'U BEYAZA BÜRÜDÜ - Son Dakika

-Genel ve detaylar

-Genel ve detaylar

-Genel ve detay görüntüler

-Baba ile röp

İstanbul 'da yağan kar kenti beyaza bürüdü. Kartpostallık görüntüler oluştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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