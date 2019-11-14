(havadan görüntülerle)  KARABURUN'DA DENİZDE KUM HIRSIZLIĞI İDDİASI

"ÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"Karaburun Su Ürünleri Kooperatifi üyesi Ercan Sunman, "Bizim en büyük şikayetimiz limana girişlerde tehlike yaşıyoruz. Liman ağzında kum dolu olmasından dolayı, gördüğünüz yarıntılara sebep oluyor. Limana giremiyoruz. Bu kumun alınmasının sebebi de limanın ağzının açılması. Bütün herkesin istediği o. Bazı insanlar şikayet ediyor kum çalıyorlar diye. Öyle bir şey söz konusu değil çünkü hepimizin teknesi var burada. Az önce gördüğünüz gibi motorlar nasıl girdiler. Orası derin olsa sığ olmasa, rahat girecekler. Bizim başvurumuzla limanımız temizlensin. İçeri giremiyoruz dememiz ile devletin verdiği gemi geliyor, alıyor gidiyor. Boşaltmak amacıyla... Başka bir amacı yok yani. Burada bir kum hırsızlığı yapılması mümkün değil. Tamamen burada bizim ekmeğimiz ile oynamak gibi bir şey. Burada bir sürü tekne var. Limana giremediğimiz için başvuru yapıyoruz. Ne güzel geliniyor kumumuz alınıyor. Hırsızlık yapılıyor diye böyle bir şey olmaz. Azıcık fırtınalı havada tekneler girip çıkamıyor. Buradaki kum alındığı zaman giriş çıkışlarda hiçbir tehlikemiz kalmayacak" dedi.Çalışmaların şu anda limanın dışında devam ediyor olması konusunda ise Sunman, "Mendireğin dışından kumu ala ala gelmesi lazım ki içer girebilsin. Başka türlü yanaşamaz o gemi buraya. Limanın dışından kum almadan içeri girmesi mümkün değil" şeklinde konuştu.
Görüntü Dökümü:-------------------------Havadan görüntülerle liman-Karaburun Limanı görüntüleri-Yığılan kum-Balıkçı ile röp.-Genel ve detay