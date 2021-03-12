KARTAL'DA 5 SENEDİR HACİZLİ OLAN GEMİ FIRTINA NEDENİYLE YAN YATTI - Son Dakika

KARTAL'DA 5 SENEDİR HACİZLİ OLAN GEMİ FIRTINA NEDENİYLE YAN YATTI
12.03.2021 11:17
Kartal, Kumcular İskelesinde demirli bulunan 103 metre uzunluğunda 15 metre genişliğindeki Türk bayraklı kargo gemisi fırtına nedeniyle yan yattı.
Kartal, Kumcular İskelesinde demirli bulunan 103 metre uzunluğunda 15 metre genişliğindeki Türk bayraklı kargo gemisi fırtına nedeniyle yan yattı. 5 yıldırı hacizli olduğu belirtilen gemi havadan da görüntülendi.
Kartal'da Kumcular İskelesi'nde Türk bayraklı Boras isimli kargo gemisi yaklaşık 5 sene öncesinde hacizli olması nedeniyle iskeleye bağlanmıştı. Gemi uzun süredir beklediği iskelede fırtına nedeniyle yan yattı. Kargo gemisinin 1984 yılı yapımı 103 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde olduğu öğrenildi.
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