Son Dakika Haberleri: Havadan Görüntülerle) Kartal'da Ünal Apartmanı'nın Yıkımına Başlandı

Havadan Görüntülerle) Kartal'da Ünal Apartmanı'nın Yıkımına Başlandı

29 dakika önce

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL DHAKartal'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan Ünal apartmanının yıkımına başlandı.

Havadan Görüntülerle) Kartal'da Ünal Apartmanı'nın Yıkımına Başlandı, System.String[]
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL DHA

Kartal'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan Ünal apartmanının yıkımına başlandı.

Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan ve riskli olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verilen apartmanlardan olan Ünal Apartmanı'nın da yıkımına başlandı. Aynı caddede bulunan ve kısa süre önce boşaltılan binalardan Ünal apartmanı iş makinasıyla yıkılıyor. Hakkında yıkım kararı verilen 8 binadan biri olan Ünal apartmanında yıkım çalışmaları havadan da görüntülendi. 

Görüntü Dökümü:

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(HAVADAN)

-Yıkım çalışmalarının havadan görüntüsü

(AKTÜEL)

-İş makinasının çalışmaları

-Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:46 Kaynak: DHA

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