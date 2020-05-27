(Havadan görüntülerle) KISITLAMA SONRASI ALIŞVERİŞ MERKEZİNE KOŞTULAR: UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU (1)
Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramını kapsayan 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından birçok kişi Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezine gitti.
Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramını kapsayan 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından birçok kişi Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezine gitti. Alışveriş merkezinin önünde oluşan uzun kuyruklar havadan görüntülendi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde dört gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlamanın ardından bugün alışveriş merkezleri tekrar açıldı. Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezine gelen vatandaşlar üç sıra halinde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyduğu, ancak bir kısmının maske takmadığı görüldü. Alışveriş merkezinin önünde oluşan kuyruk havadan görüntülendi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 11:31 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › (Havadan görüntülerle) KISITLAMA SONRASI ALIŞVERİŞ MERKEZİNE KOŞTULAR: UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU (1) - Son Dakika
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