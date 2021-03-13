(Havadan görüntülerle) KISITLAMASIZ CUMARTESİ GÜNÜNDE İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM - Son Dakika

Ali AKSOYER/ İSTANBUL'da kısıtlamanın olmadığı ikinci cumartesi gününde bazı noktalarda trafikte zaman zaman yoğunluk oluştu. TEM Otoyolu Bağcılar mevkiindeki yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci cumartesi gününde bazı noktalarda zaman zaman trafikte yoğunluk oluştu. O noktalardan biri de TEM Otoyolu Bağcılar mevkii oldu. Saat 17.00 sıralarında oluşan trafik havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Trafikten görüntü