(Havadan fotoğraflarla) Korsan taksiler şehirler arası yolculuğa başladı - Son Dakika

İSTANBUL'da şehir içi çalışan korsan taksiler, şehirler arası da çalışmaya başladı. Özellikle tatil bölgelerine yolculuk imkanı sunan korsanlar DHA muhabiri ile de telefonda pazarlık yaptı. TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım , yetkililerin korsan taksi konusuna çözüm bulması gerektiğini belirterek " İstanbul 'da 18 bin tane plakalı taksi varsa, bir o kadar da korsan taksi var. Bu kabul edilebilir bir durum değil, haksızlıktır, adaletsizliktir, ulaşım güvenliğinin yok sayılmasıdır" dedi. Çoğunlukla şehir içi çalışan korsan taksiler, işleri büyüttü ve Türkiye 'nin her yerine yolcu taşımaya başladı. Korsan taksiciler yaz döneminde özellikle Ege ve Akdeniz gibi yazlık bölgeleri tercih ediyor. Kilometre başına 3 lira ile 2 lira 30 kuruş arasında ücret isteyen korsan taksiciler, otoban ve köprü ücretlerini ise yolcudan alıyor. İstanbul'da trafik ekipleri günde ortalama 20 - 30 arasında korsan taksiye cezai işlem uyguluyor. Korsan taksi sürücüsüne 6 bin 700 lira, yolcuya 446 lira para cezası kesilirken, korsan taksi için kullanılan araçlar ise 2 ay trafikten men edilerek Yediemin Otoparkı'na çekiliyor.

İNTERNETTE ONLARCA SİTE BULUNUYOR

Korsan taksiciler hiç çekinmeden faaliyetlerine devam ediyor. İnternetten arama motoruna "Korsan taksi" yazılarak yapılan aramalarda onlarca site çıkıyor. Herhangi birini arayarak şehir içi ya da şehirlerarası yolculuk yapmak mümkün. Tabi ki bu korsan yolculuğun güvenlik, sigorta gibi hiçbir önlemi bulunmuyor. Bazı korsan taksiciler şehirler arası yolculuk için 1 gün önceden haber verilmesini isterken, bazıları ise rezervasyon talep ediyor.

MUHABİR İLE PAZARLIK: YAPABİLECEĞİM EN FAZLA BİN 500 OLUR ABLACIM

İnternetten rastgele bulunan bir korsan taksi numarası, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakaları'nda hizmet veriyor. Ayrıca şehirler arası da çalışan korsan taksi firması, fiyatta pazarlık da yapıyor. DHA muhabiri internette korsan taksi sitelerinden birine telefonla ulaştı, şehirler arası yolculuk için pazarlık yaptı.Muhabirin, "Şehirler arası da çalışıyormuşsunuz, Foça'ya annem ve teyzemi göndermek istiyorum, fiyatı nedir?" sorusuna, telefonun ucundaki kişi, "Ben kilometreye bakayım, size dönüş yapayım" cevabını veriyor. Kısa süre sonra geri arayan korsan taksi numarasındaki kişi, "Eski yoldan, ücretsiz yoldan gidilirse 1600 lira, ücretli yoldan gidilirse 1600 lira artı otoban ve köprü ücreti veriyorsunuz. Bence hiç gerek yok, normal eski yoldan da gitseniz 6.5 saatte orada oluyorsunuz" diye cevap veriyor. Muhabirin indirim talebi üzerine, "Yapabileceğim en fazla bin 500 olur ablacım" cevabını veriyor. Telefonun ucundaki kişi ardından, "Zaten muhtemelen ben götüreceğim ablacım, yengelerimizi alırız, bende yanıma eşimi alırım, onlarda rahat eder, hep beraber gideriz" diyor. Korsan taksi firmasındaki bu kişi bir gün önceden haber verilmesi durumunda, yolculuğun yapılacağını belirtiyor. Muhabirimizin, nasıl bir arabayla gidileceğini sorması üzerine, yolculuk yapılacak aracın marka, model ve yaşına kadar bütün bilgiler paylaşarak, "Klimalı, herhangi bir problem yok, eşimle muhabbet ede ede, çaylarını çorbalarını içe içe rahat rahat gidecekler" diye konuşuyor.

"İSTANBUL'DA 18 BİN TANE PLAKALI TAKSİ VARSA, BİR O KADAR DA KORSAN TAKSİ VAR"

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım, "Bu korsan taksinin şehir içinden şehirler arasına evrilmesi aslında işsizliğinde bir göstergesi. İnsanlar iş arıyorlar belki ama çözümü bu değil. İş o kadar ayyuka çıktı ki bugün internet sitelerine bakıyorsunuz 'korsan taksi' diye şehirler arasında taşımacılık yapıyorlar. Bu kabul edilebilir bir durum değil, haksızlıktır, adaletsizliktir, ulaşım güvenliğinin yok sayılmasıdır" dedi.Yıldırım, "İçişleri Bakanlığı bu konuda denetimleri yapıyor, yaptırımlar var. Eğer hale insanlar bunu yapma cesaretini gösteriyorsa, yaptırımların yetersiz olduğu anlamına geliyor. Para cezası, aracın bağlanması, demek ki yeterli değil bu. Belki hapis cezası vermek lazım, bu iş çok boyutlu bir sorun haline gelmeye başladı. Birincisi kayıt dışı ekonomi; ulaşımdaki vergiler yok oluyor, devletin alması gereken KDV, ÖTV, gelir vergisi gibi vergileri yok sayıyorsunuz. Giderek de yaygınlaşıyor bu. Bodrum'a, özellikle tatil yörelerine, Fethiye'ye, Marmaris'e, belki memleketine giden insanlar adına paylaşımlı yolculuk diyorlar. Peki yolda araç kaza yaptı, bu kazada sakatlanan yolcular, ölen yolcular, bunların ailelerinin mağduriyetleri, bunların tazminatlarını kim ödeyecek, nasıl ödeyecek? Korsan taşımacılığın sigorta kapsamına alınması mümkün değil. Onun için bir an önce bu konuda ilgili kurumlar, denetimden sorumlu kurumlar, yaptırımları oluşturan kurumlar, STK'lar bir araya gelerek bu konuya çözüm bulması lazım. Her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Türkiye'de bir de bu işin terör tarafı var, insan kaçırma tarafı var, cinsel taciz olayı var, aklımıza gelebilecek her türlü sorunu beraberinden getiren bir olgudur korsan taşımacılık. İstanbul'da 18 bin tane plakalı taksi varsa, bir o kadar da korsan taksi var" dedi.

