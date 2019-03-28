Havadan Görüntülerle) Koyunlarını Yangından Böyle Kurtardı
1 saat önce
Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL DHABaşakşehir'de hurdalık alanda çıkan yangında alevler adaklık kurban satılan ağıla sıçradı.
Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL DHA Başakşehir
'de hurdalık alanda çıkan yangında alevler adaklık kurban satılan ağıla sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kurbanlıkların sahibinin koyunları kurtarma mücadelesi havadan görüntülendi. Şahintepe Mahallesi
, Eski İstanbul Caddesi
'nde bulunan hurda eşyaların atıldığı alanda saat 12.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, yan tarafta bulunan oto tamirhanesi ve adaklık kurbanların bulunduğu ağıla da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
, yangını söndürmeye çalışırken, kurbanlıkların sahibi alevlerin ortasında kalan koyunlarını kurtarmak için büyük mücadele verdi. Koyunları kapalı oldukları alandan çıkaran adam, hayvanlarını boş araziye sürdü. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, oto tamirhanesinde ve koyunların kapatıldığı ağılda hasar meydana geldi.
Görüntü Dökümü:
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(Havadan görüntülerle)
-Yanan alan
-İtfaiyenin müdahalesi
-Koyunların ağıldan çıkarılması
-Genel ve detaylar
(DHAFEED)
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:51 Kaynak: DHA
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