(havadan görüntülerle) KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAĞIT FABRİKASININ BAHÇESİNDE YANGIN - Son Dakika

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(havadan görüntülerle) KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAĞIT FABRİKASININ BAHÇESİNDE YANGIN
6 saat önce
KÜÇÜKÇEKMECE'de bir kağıt fabrikasının bahçesinde bulunan atık kağıt balyalarında yangın çıktı.
- KÜÇÜKÇEKMECE'de bir kağıt fabrikasının bahçesinde bulunan atık kağıt balyalarında yangın çıktı. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Yangın saat 15.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kağıt fabrikasının bahçesinde çıktı. Bahçede üst üstte istiflenmiş şekilde duran tonlarca atık kağıt balyalarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler büyüyerek diğer baylara da sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi fabrika çalışanları yaparken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın yükseldiği ve alevlerin görüldüğü yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma devam ediyor.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 05:50 Kaynak: DHA
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