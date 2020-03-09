(Havadan görüntülerle) KÜÇÜKÇEKMECE'DE TRAFİK ÇİLESİ... 3 KİLOMETRELİK YOLU 1 SAATTE ALIYORLAR - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Havadan görüntülerle) KÜÇÜKÇEKMECE'DE TRAFİK ÇİLESİ... 3 KİLOMETRELİK YOLU 1 SAATTE ALIYORLAR - Son Dakika

(Havadan görüntülerle) KÜÇÜKÇEKMECE'DE TRAFİK ÇİLESİ... 3 KİLOMETRELİK YOLU 1 SAATTE ALIYORLAR

6 saat önce

KÜÇÜKÇEKMECE'de sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar trafik kabusuyla güne başlıyor.

(Havadan görüntülerle) KÜÇÜKÇEKMECE'DE TRAFİK ÇİLESİ... 3 KİLOMETRELİK YOLU 1 SAATTE ALIYORLAR, System.String[]
KÜÇÜKÇEKMECE'de sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar trafik kabusuyla güne başlıyor.

İkitelli Caddesi'nde her sabah yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle bazı vatandaşlar yaklaşık bir saatini trafikte geçiriyor. Hafta içi günlerde sabahları ve yağmurlu havalarda daha da artan yoğunluk nedeniyle trafik durma noktasına geliyor. İkitelli Caddesi'nden TEM otoyolu ve Başakşehir'e bağlanmak isteyen vatandaşlar, 3 kilometrelik yolda 1 saati aşkın trafik çilesi çekiyor.

Bölgede taksicilik yapan Ahmet Kantarcı,  "Burada her zaman trafik olduğunu taksici olduğumuz için biliyoruz. Bunun önlemi, ileride bir döner kavşak var. Oradan direkt bir alt geçit yapılırsa burası kurtarır. Hiç değişen bir şey yok, yılladır böyle. Bunun bir çaresinin bulunması lazım. Millet işe gidiyor, ekmek peşindeö dedi.

Sabah trafiğinde kalan bazı vatandaşlar da 3 dakikalık yolu yaklaşık bir saatte gittiklerini söyledi. Her sabah aynı trafik çilesini yaşayanlar, yetkililerden çözüm bulunmasını istediler.

Görüntü Dökümü:

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-Trafikten drone görüntüsü

-Trafikten aktüel görüntü

-Ahmet Kantarcı röportaj

-Vatandaşlar röportaj


- İstanbul
Başakşehir, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:29 Kaynak: DHA
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