(Havadan görüntülerle) MALTEPE D-100 KARAYOLU'NDA YAYALARIN 'KORKU' GEÇİDİ - Son Dakika

Maltepe Küçükyalı'da D-100 Karayolu üzerinde bulunan yaya üst geçidi tehlike saçıyor. Özellikle merdivenlerde bulunan demirlerin büyük ölçüde çürüdüğü görülen üst geçidi kullanan vatandaşlar endişe duyuyor.

Maltepe Küçükyalı'da D-100 Karayolu üzerinde bulunan yaya üst geçidi vatandaşlara korku yaşatıyor. Çevresinde okul, iş yerleri, alışveriş merkezi bulunan üst geçidi her gün çok sayıda yaya kullanıyor. Ancak yaya üst geçidinin çürüyen demirleri tehlike saçıyor. Bazı demirlerin koptuğu görülürken, üst geçidi kullanan vatandaşlar endişe duyduklarını ifade ederek yetkililere önlem alınıp, bakım yapılması için çağrıda bulunuyor. Küçükyalı'da bulunan o üst geçit havadan da görüntülendi.

"ENDİŞEMİZ VAR, YENİLENMESİNİ İSTİYORUZ"

Üst geçidi kullanan bir vatandaş, "Endişemiz var. Yenilenmesini istiyoruz. Hatta az önce geçerken buranın çok eskidiğini konuştuk. Yetkililerin bir an önce buraya el atması gerekiyor. Otobandan minibüse biniyoruz, buralarda alışveriş merkezlerinde işlerimiz var. Onları halledip evimize dönüyoruz. Bu üst geçidi sürekli kullanıyoruz. Lisenin yanında böyle bir üst geçit olması aslında hiç hoş değil. Daha sağlam olmalı. Çocuklarımızı bu üst geçide emanet ediyoruz. Yapılmazsa yetkililer düşünsün. Sonrasında ahlayıp vahlayıp dururlar. Bu da hoş olmaz" diye konuştu.

"BU ŞEKİLDE DEVAM EDERSE CAN KAYIPLARI OLACAK"Üst geçidi kullanan Ferdi Çelik ise, "Sürekli bu üst geçidi kullanıyorum. Üst geçitlerde bakım yok. Herhangi bir tadilat yok. Eskiden üst geçitlerde bakım oluyordu. Onları yıkıp yerlerine metro geçişlerini yaptılar. Burada herhangi bir bakım yok. Biz İstanbullu olarak tedirgin ve endişeliyiz. Alttan araçlar geçiyor. Köprü demirlerinin hepsi eskimiş ve küflenmiş. Yetkililerin bunu duymasını istiyoruz. Bu şekilde devam ederse can kayıpları olacak ya da kullanmayacağız" ifadelerini kullandı.

- İstanbul