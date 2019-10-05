(havadan görüntülerle) maltepe'de binanın çatısı uçtu: 5 otomobil zarar gördü

GALERİ SAHİBİ KONUŞTU
Galeri sahibi Serhat Cansız olayla ilgili, "Doğal afet başımıza geldi. Rüzgardan ötürü binanın çatısı uçmuş ve arabanın üzerine düşmüş. Allah beterinden saklasın. Arabalar kötü durumda. Toplam 5 arabanın üzerine çatı düşmüş. Bir tanesi zaten paramparça, bir tanesinin önü yok, tavanı yok. Diğerlerinin de üzerinden geçmiş gitmiş. Bir tane araç zaten perte geçti, diğerlerinde de zarar on, on beş bin (TL) var. Halledeceğiz artık" dedi.
HASAR GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLENDİ
Bu arada gündüz havadan çekilen görüntüler hasarın boyutunu ortaya koydu. Görüntülerde çatının bir bölümünün uçtuğu ve bina önündeki araçlara zarar verdiği görülüyor
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLER
-Havadan görüntüler
-Binadaki hasar
-Araçlardaki hasar
////////GECE GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER
-Olay yeri
-İtfaiye ekiplerin çalışması
-Binadan detaylar
-Yere düşen tahta parçaları
-Zarar gören otomobiller
-Dükkan sahibiyle röp.
-Genel ve detaylar