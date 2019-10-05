Son Dakika Haberleri: (havadan görüntülerle) maltepe'de binanın çatısı uçtu: 5 otomobil zarar gördü
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(havadan görüntülerle) maltepe'de binanın çatısı uçtu: 5 otomobil zarar gördü

1 saat önce

MALTEPE'de şiddetli rüzgar nedeniyle, bir binanın çatısı uçtu.

(havadan görüntülerle) maltepe'de binanın çatısı uçtu: 5 otomobil zarar gördü, System.String[]
İSTANBUL DHA -  MALTEPE'de şiddetli rüzgar nedeniyle, bir binanın çatısı uçtu. Galeride park halinde bulunan 5 otomobil çatıdan düşen parçalar nedeniyle zarar gördü.
Maltepe'de saat 03.00 sıralarında şiddetli rüzgar etkili oldu. Zümrütevler Mahallesi Nazım İlker Sokak'ta bulunan altı katlı binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatıdan kopan bazı parçalar, sokakta bulunan bir galerideki 5 otomobilin üzerine düştü. Olayda otomobiller zarar gördü. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binada oturan vatandaşlar olay sonrası panikle dışarı çıkarken, polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye erleri, merdivenle binanın çatısına çıkarak tehlike yaratabilecek parçaları topladı.

GALERİ SAHİBİ KONUŞTU
Galeri sahibi Serhat Cansız olayla ilgili, "Doğal afet başımıza geldi. Rüzgardan ötürü binanın çatısı uçmuş ve arabanın üzerine düşmüş. Allah beterinden saklasın. Arabalar kötü durumda. Toplam 5 arabanın üzerine çatı düşmüş. Bir tanesi zaten paramparça, bir tanesinin önü yok, tavanı yok. Diğerlerinin de üzerinden geçmiş gitmiş. Bir tane araç zaten perte geçti, diğerlerinde de zarar on, on beş bin (TL) var. Halledeceğiz artık" dedi.

HASAR GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLENDİ
Bu arada gündüz havadan çekilen görüntüler hasarın boyutunu ortaya koydu. Görüntülerde çatının  bir bölümünün uçtuğu ve bina önündeki araçlara zarar verdiği görülüyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLER
-Havadan görüntüler
-Binadaki hasar
-Araçlardaki hasar

////////GECE GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER
-Olay yeri
-İtfaiye ekiplerin çalışması
-Binadan detaylar
-Yere düşen tahta parçaları
-Zarar gören otomobiller
-Dükkan sahibiyle röp.
-Genel ve detaylar


İtfaiye, Maltepe, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:50 Kaynak: DHA
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