(havadan görüntülerle) maltepe'de okulun çatısı uçtu: 6 araç hasar gördü (1)
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İSTANBUL'da şiddetli rüzgarın etkisiyle bir lisenin çatısının uçması sonucu 6 araç hasar gördü.
İstanbul DHA Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:39 Kaynak: DHA
- İSTANBUL'da şiddetli rüzgarın etkisiyle bir lisenin çatısının uçması sonucu 6 araç hasar gördü. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ//
-okulun havadan çekilen görüntüleri
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-Okulun önünden görüntüler
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