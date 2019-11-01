Son Dakika Haberleri: (havadan görüntülerle) MARMARA DENİZİ'NE ÇAMUR AKTI
Son Dakika Güncel (havadan görüntülerle) MARMARA DENİZİ'NE ÇAMUR AKTI

(havadan görüntülerle) MARMARA DENİZİ'NE ÇAMUR AKTI

8 saat önce

İSTANBUL'da etkili olan yağmurun ardından Marmara denizine çamur aktı.

(havadan görüntülerle) MARMARA DENİZİ'NE ÇAMUR AKTI, System.String[]

İSTANBUL'da etkili olan yağmurun ardından Marmara denizine çamur aktı.

Yağmurun etkili olduğu İstanbul'da, Zeytinburnu sahilinde denize akan dereler nedeniyle deniz kahverengi oldu. Havadan yapılan çekimlerde, Veliefendi hipodromunun arkasında kalan bölümünde denizin üzerindeki çamur tabakasının 1-2 kilometre açıkta bekleyen demirli gemilerin olduğu bölüme kadar ilerleği görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntü


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:54 Kaynak: DHA
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