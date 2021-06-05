MENEKŞE PLAJI'NDA YOĞUNLUK - Son Dakika

(Havadan görüntülerle) MENEKŞE PLAJI'NDA YOĞUNLUK

Haber - Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,(DHA) Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasından Menekşe Plajı'na gelenler denize girdi.

Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı denize girmek için gelenlerle hareketlendi. Sabah saatlerinden itibaren plaja gelenlerin bir kısmı denize girerken bir kısmı da sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Menekşe Plajındakiler havadan da görüntülendi.