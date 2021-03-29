Son dakika haber: NENE HATUN'DAN İSTANBUL BOĞAZI'NDA 6 SAATLİK OPERASYON -1 - Son Dakika

ULAŞTIRMa ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Süveyş Kanalı'ndaki kazaya yardım için işaret ettiği "Nene Hatun" gemisi İstanbul Boğazı'nda 6 saatlik operasyon gerçekleştirdi. İstanbul Boğazından gemilerin emniyetli geçişini sağlayan Marmara denizi girişinde bulunan iki eski şamandıra, yerli ve milli olarak imal edilen Atlas tipi "Akıllı" şamandıralarla değiştirildi. Nene Hatun gemisi kaptanı Necdet Hamza, "Gemi trafik yoğunluğun da fazla olduğu ayrıca güçlü akıntıların bulunduğu bu bölgede tehlikeli bir operasyonu bitirdik" dedi.

BOĞAZ'DAKİ OPERASYON 6 SAAT SÜRDÜ

2015 yılında Yalova'da denize indirilip göreve başlayan 88 metre uzunluğunda 18 metre genişliğindeki Acil Durum Müdahale gemisi Nene Hatun, İstanbul Boğazı'nda operasyonlarda kullanılıyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Nene Hatun gemisi önceki gün öğle saatlerinde, yerli ve milli olarak imal edilen "Atlas" tipi iki şamandırayı yerine yerleştirmek için İstanbul Boğazı'na açıldı. İstanbul Boğazı'ndaki yoğun gemi trafiği ve bölgedeki şiddetli akıntılar nedeniyle oldukça tehlikeli olarak nitelenen operasyon yaklaşık 6 saat sürdü. Önce İstanbul Boğazı'nın, Marmara girişinde Ahırkapı açıklarında bulunan eski şamandıra Nene Hatun'un vinciyle kaldırılarak güverteye alındı. Ardından "Akıllı şamandıra" olarak nitelenen Atlas tipi yeni şamandıra yine aynı vinç kullanılarak yerine bırakıldı. Ardından bir kez daha harekete geçen Nene Hatun gemisi bu kez Kızkulesi yanında bulunan eski şamandırayı yenisiyle değiştirdi.

YENİ TİP "AKILLI" ŞAMANDIRALAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türkiye'de tasarlanan ve imal edilen yeni tip şamandıralarla hava durumu, gemi trafiği, Deniz kirliliği takip edilebilecek. Yeni tip şamandıraların üzerine kamera, radar gibi ekipmanlar takılıp kullanabilecek. Yeni tip şamandıraların işletme maliyetini yarı yarıya düşürdüğü belirtildi.

"TEHLİKELİ BİR OPERASYONDU"

Nene Hatun Acil Durum Müdahale gemisi kaptanı Necdet Hamza, "Ahırkapı ve Kız Kulesinde bulunan sığlık şamandırası değiştirdik. Şamandıraların olduğu yer hem sığ hem de akıntının çok olduğu yerler Aynı zamanda gemi trafik yoğunluğun da fazla oldu yer olduğu için tehlikeli bir operasyon oldu. Ancak Nene Hatun gemisinin dinamik konumlandırma sistemi gibi modern donanımları bu zor görevi kazasız belasız gerçekleştirmemizi sağladı" dedi.

"NENE HATUN BİR ÇOK ŞEYİ YAPABİLİR"

Kaptan Necdet Hamza, Nene Hatun'un kurtarma gemisi olarak inşa edildiğini söyleyerek "Dolayısıyla yüksek bir çeki gücü var. Türkiye'nin en yüksek çeki gücüne sahip gemilerinden bir tanesi. Kurtarma amaçlı kullanılan en büyük gemimiz. 250 tona kadar çeki gücü var. Gemide dalış sistemimiz var, kurtarma operasyonlarından kullanabileceğimiz. Birinci sınıf dalgıçlara sahibiz. Aynı zamanda derinlere dalabilmemiz için dalış çanımız ve hava gaz karışımı olan basınç odamız var. Kazazedeleri hastane götürebilmemiz için onları hastaneye yetiştirene kadar ilk yardım ve acil müdahalede bulunabilmek için 20 kişilik hastaneye sahibiz. Denizde ve denize yakın bölgelerdeki yangına müdahale etmek için yangın sistemimiz var. Bu sistem saatte 9600 metre küp su basabiliyor. Deniz kirliliğine müdahale edebiliyoruz. Deniz yüzeyindeki akaryakıt kirliliğini toplayıp bin metreküpe kadar kendi bünyemizde tutup dışarıya bırakabilmek için kendi sistemimiz var. Aynı zamanda bu akaryakıtı denize döken gemiyi tespit edebilmek için laboratuvar sistemimiz var" diye konuştu.