Son Dakika Haberleri: Havadan Görüntülerle) O Hanın Üstündeki Kaçak Yapılar Yıkılıyor-1

Havadan Görüntülerle) O Hanın Üstündeki Kaçak Yapılar Yıkılıyor-1

11 dakika önce

Drone'nuna tüfekle ateş etmişlerdi.

Havadan Görüntülerle) O Hanın Üstündeki Kaçak Yapılar Yıkılıyor-1, System.String[]
Drone'nuna tüfekle ateş etmişlerdi. Kaçak tadilat yaparken kendilerini görüntüleyen drone'a ateş eden yağmacıların tarihi İrene Kulesi'nin bitişiğine inşa ettiği kaçak yapı yıkılmış, kulenin bitişiğindeki yapımı tamamlanan diğer kaçak yapıların yıkımı için Anıtlar Kurulu'ndan karar çıkması bekleniyordu. Kararın çıkmasıyla yıkım da başlamış oldu.

Görüntü Dökümü:

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(HAVADAN)

-Ekiplerin yıkıma başlaması

-Detaylar

(AKTÜEL)

-Kaçak yapıların görüntüsü

-Belediye ekibi ve esnafın tartışması

-Yıkıma başlanması

-Turistlerin yıkımı izlemesi

-Genel ve detaylar - Aksoyer

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:52 Kaynak: DHA

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