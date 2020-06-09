(Havadan görüntülerle) ORTAKÖY KUMPİRCİLER ÇARŞISI TAHLİYE EDİLİYOR - Son Dakika

Beşiktaş Kumpirciler Çarşısında 1 kişinin yaralanmasına neden olan çökmenin ardından tahliye çalışmaları başladı. Tahliye çalışmalarının ardından dükkanlarının yıkılarak zemin güçlendirme çalışması yapılacağı öğrenildi. Göçüğün yaşandığı alan havadan da görüntülendi.

Beşiktaş, Ortaköy'de bulunan Kumpirciler Çarşısında dün gece 23.00 sıralarında çökme meydana gelmiş ve o sırada kumpir alan bir vatandaş çökme nedeniyle göçük altında kalmıştı. Yaralı kadın çevredeki vatandaşlar tarafından göçük altından çıkarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Göçüğün ardından çevrede polis ve zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan olay yerinde incelemelerde bulundu. Belediye ekiplerinin incelemelerini tamamlanmasının ardından Kumpirciler Çarşısı'nda bulunan dükkanlarının yıkılarak zemin güçlendirme çalışması yapılacağı öğrenildi.

GEÇEN HAFTA BİSMİLLAH DEYİP AÇMIŞTIK DÜKKANLARIMIZI

Koronavirüs nedeniyle üç aydır kapalı olan dükkanlarını geçen hafta açtıklarını belirten Cenk Çelikeren," Üç aydır zaten kapalıydık. Geçen hafta bismillah deyip dükkanlarımızı açtık. Dün gece böyle bir talihsiz olay yaşadık. Zaten üç aydır koronavirüs nedeniyle sıkıntıdaydık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, şu anda dükkanlarımızı boşaltıyoruz. Zemin çalışmalarının tamamlanmasının ardından geri döneceğiz. Belediye ekipleri gelerek yardımcı olacaklarını söyledi" ifadelerini kullandı.

Tahliye çalışmalarının tamamlanmasının ardından belediye ekiplerinin yıkım çalışmasına başlayacağı kaydedildi.

- İstanbul