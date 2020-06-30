Yüzlerce kişi asker uğurlamak için 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na geldi. Polis, otogarın girişini kapatarak sadece askere gidecekleri ve ailelerini içeri aldı. Otogarın önünde uzun konvoy kuyrukları oluşurken, bekleyenler sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.Yasak olmasına rağmen akşam saatlerinde yüzlerce kişi konvoy yaparak 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na geldi. Otogarın girişinde polis güvenlik önlemi alarak yolu kesti. Otogarın içine sadece askere gidecek kişiler ve aileleri alındı. Yüzlerce kişi otogarın önünde ve çevresinde beklerken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Konvoylar sebebiyle Otogar Bağlantı Yolu'nda trafik durma noktasına geldi. Konvoyların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

- İstanbul