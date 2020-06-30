(Havadan Görüntülerle)OTOGARDA YASAĞA RAĞMEN ASKER UĞURLAMA YOĞUNLUĞU
Yüzlerce kişi asker uğurlamak için 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na geldi.
Yüzlerce kişi asker uğurlamak için 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na geldi. Polis, otogarın girişini kapatarak sadece askere gidecekleri ve ailelerini içeri aldı. Otogarın önünde uzun konvoy kuyrukları oluşurken, bekleyenler sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.Yasak olmasına rağmen akşam saatlerinde yüzlerce kişi konvoy yaparak 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na geldi. Otogarın girişinde polis güvenlik önlemi alarak yolu kesti. Otogarın içine sadece askere gidecek kişiler ve aileleri alındı. Yüzlerce kişi otogarın önünde ve çevresinde beklerken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Konvoylar sebebiyle Otogar Bağlantı Yolu'nda trafik durma noktasına geldi. Konvoyların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 23:55 Kaynak: DHA
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