Havadan Görüntülerle) Pendik'te 4 Katlı Binanın Çatısı Yandı
44 dakika önce
Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHAPendik'te 4 katlı binanın çatısı henüz belirlenemeyen nedenle yandı.
Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA
Pendik'te 4 katlı binanın çatısı henüz belirlenemeyen nedenle yandı. alevleri yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.
Yangın, saat 15.00 sıralarında, Çamçeşme Mahallesi Meşeli Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini görenlerin bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binadakiler binadan dışarı çıkarak sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Binanın çatısı yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından alevli görüntüler
-İtfaiye ekipleri
-Ekiplerin müdahalesi
-Sokağa dökülen vatandaşlar
-Havadan ekiplerin müdahalesi
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:30 Kaynak: DHA
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