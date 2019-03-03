Son Dakika Haberleri: Havadan Görüntülerle) Pendik'te 4 Katlı Binanın Çatısı Yandı

Havadan Görüntülerle) Pendik'te 4 Katlı Binanın Çatısı Yandı

44 dakika önce

Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHAPendik'te 4 katlı binanın çatısı henüz belirlenemeyen nedenle yandı.

Havadan Görüntülerle) Pendik'te 4 Katlı Binanın Çatısı Yandı, System.String[]
Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA

Pendik'te 4 katlı binanın çatısı henüz belirlenemeyen nedenle yandı. alevleri yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında, Çamçeşme Mahallesi Meşeli Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini görenlerin bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binadakiler binadan dışarı çıkarak sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Binanın çatısı yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından alevli görüntüler

-İtfaiye ekipleri

-Ekiplerin müdahalesi

-Sokağa dökülen vatandaşlar

-Havadan ekiplerin müdahalesi

Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:30 Kaynak: DHA

İtfaiye, Pendik, Güncel
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