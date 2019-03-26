Son Dakika Haberleri: Havadan Görüntülerle) Pendik'te Tır'ın Çarptığı Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

Havadan Görüntülerle) Pendik'te Tır'ın Çarptığı Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

44 dakika önce

Pendik'te TIR ile çarpışan kamyonet devrilirken, kamyonette sıkışan bri kişiyi itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkardı.

Havadan Görüntülerle) Pendik'te Tır'ın Çarptığı Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]


Pendik'te TIR ile çarpışan kamyonet devrilirken, kamyonette sıkışan bri kişiyi itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkardı. 

Eski Şile Yolu Uzundere mevkiinde saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada Uğur Durmuş yönetimindeki 34 FA 8160 plakalı kamyonete Uzundere Kavşağı'ndan dönüş yapacağı sırada arkadan gelen Ahmet Tez yönetimindeki 34 FG 8275 TIR bilinmeyen bir nedenle çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetten sürücü Uğur Durmuş kendi imkanlarıyla çıkarken, yolcu Ufuk Durmuş araç içerisinde sıkıştı. Sıkışan Durmuş ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kısa sürede araçtan çıkarıldı. Yaralı Uğur Durmuş ve Ufuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyonetin kasasında bulunan kimyasal yapıştırıcı kazanın ardından yola dökülünce ekipler yolu temizleme çalışması yaptı.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-İtfaiye araçlarından görüntü

-Devrilen kamyonetin görüntüsü

-Tırdan görüntü

-Yere dökülen tutkalın görüntüsü

-Yerdeki cam kırıklarının görüntüsü

-Oluşan trafikten görüntü

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:05 Kaynak: DHA

İtfaiye, Pendik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivas'ta Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı Mehmet Özhaseki: Muhtarların Telefonuna Çıkmayanın İlk Günden İşine Son Veririm İŞKUR Genel Müdürü, İşsizlikteki Asıl Problemi Açıkladı: Kalifiyeli Eleman Bulunamıyor Erdoğan Müjdeyi Verdi: Her Bir Hayvan İçin 100 TL Destek Ödemesi Yapacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 16:49:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Havadan Görüntülerle) Pendik'te Tır'ın Çarptığı Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]