(Havadan görüntülerle)  - PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU'NUN ADI ÖLÜMSÜZLEŞTİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel (Havadan görüntülerle)  - PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU'NUN ADI ÖLÜMSÜZLEŞTİ - Son Dakika

(Havadan görüntülerle)  - PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU'NUN ADI ÖLÜMSÜZLEŞTİ

6 saat önce

Okmeydanı'nda yeniden inşa edilen binaya tabelanın asılmasıyla birlikte koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adı ölümsüzleşmiş oldu.

(Havadan görüntülerle)  - PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU'NUN ADI ÖLÜMSÜZLEŞTİ, System.String[]

Okmeydanı'nda yeniden inşa edilen binaya tabelanın asılmasıyla birlikte koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adı ölümsüzleşmiş oldu.

Ali AKSOYER/İSTANBUL- KORANAVİRÜSLE mücadelede hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adı bulunduğu tabela, isminin verildiği hastanedeki yerine takıldı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni yapılan binasına 24 saatlik bir çalışmanın ardından takılan tabelayla birlikte Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun ismi ölümsüzleşti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışı yapılan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesine koronavirüsle mücadele sırasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının verileceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından İstanbul il Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde yaptırılan tabela 24 saatlik bir çalışmanın ardından hastaneye asıldı. Yeniden inşa edilen binaya tabelanın asılmasıyla birlikte Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adı ölümsüzleşmiş oldu.

Okmeydanı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 09:19 Kaynak: DHA


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ŞU AN BURADASINIZ: (Havadan görüntülerle)  - PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU'NUN ADI ÖLÜMSÜZLEŞTİ - Son Dakika
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