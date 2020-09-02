(Havadan görüntülerle) SANCAKTEPE'DE YOKUŞ AŞAĞI KAYAN TIR 4 ARACA VE EVE ÇARPTI - Son Dakika

Ali Kerem BENGİ/ SANCAKTEPE'te iş makinası taşıyan TIR, yokuş aşağıya inerken kayarak park halindeki 4 araca çarptı. Kaymaya devam eden TIR bir eve çarparak, durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, büyük panik ve korku yaşandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Berat Caddesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iş makinesi taşıyan İmdat Alyar yönetimdeki 34 BPN 616 plakalı TIR yokuş aşağıya inerken kayarak park halindeki 4 araca daha sonra da bir eve çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralı ve can kaybı yaşanmazken sokaktaki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Polis ekipleri TIR'ın sürücüsü İmdat Alyar'ı kaza ilgili ifadesini almak için polis merkezine götürdü. Araçlar vinç yardımıyla kaldırıldı. TIR'ın çarptığı 4 araca ve bir eve çarpmasıyla maddi hasar oluştuğu görüldü. Polis ekipleri kaza ilgili soruşturması sürüyor.

Park halindeki aracı zarar gören Kemal Aksoy, 'Sokağın yukarısında bu kepçeyi TIR'a yüklüyorlardı. Kepçeyi yüklerken tırın ön tarafı böyle sallanmaya başladı. Ben de kendi kendime vazgeçecekler herhalde yüklemeyecekler diye düşündüm. Tekrar bir daha denediler. Bu sefer tır aşağı doğru kaymaya başladı. Daha sonra yukarıdan aşağı doğru geldi. Önce şu binanın parkına vurdu. Ondan sonra bizim araçlara vurdu" dedi.