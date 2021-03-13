(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)  ŞİLE AÇIKLARINDA ARIZA YAPAN GEMİDE MAHSUR 9 KİŞİ KURTARILDI - Son Dakika

Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - ŞİLE açıklarında makine arızası yapan kuru yük gemisinde mahsur kalan 9 personel kurtarıldı.

Şile açıklarında 92 metre uzunluğunda, 11 metre genişliğindeki "Fortune" adlı kuru yük gemisi makine arızası yaptı.

Demir atan Türk bayraklı kuru yük gemisinde mahsur kalan 9 personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "Şile açıklarında makine arızası yaparak demir atan 92 metre boya sahip Türk Bayraklı FORTUNE isimli kuru yük gemisine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait "Kurtarma-12" isimli römorkör ve "Kıyı Emniyeti-5" ve "Kıyı Emniyeti-8" isimli 2 adet hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu önlem olarak ivedilikle yönlendirilmiştir. Ekiplerimizce gemide bulunan 9 personel sağlıklı bir şekilde tahliye edilmiştir" denildi.