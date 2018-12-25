Havadan Görüntülerle) Silivri'de Deniz Kahverengiye Büründü
1 saat önce
Haber-Kamera: Eren ERMİŞ-İSTANBUL DHASilivri'de dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı.
Haber-Kamera: Eren ERMİŞ-İSTANBUL DHA Silivri
'de dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı. Suyla taşınan çamur nedeniyle Marmara Denizi
kahverengiye büründü. Rengi değişen Marmara denizi havadan görüntülendi.
Silivri'de dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı dereler taştı. Boğluca Deresi üzerinden taşınan çamurlu su Marmara Denizi'ne karıştı. Denizin özellikle sahile yakın olan kısmı kahverengine büründü. Renk değiştiren deniz havadan görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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-Kahverengine bürünen Marmara denizinin havadan görüntüsü
-Detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:14 Kaynak: DHA
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