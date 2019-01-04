Son Dakika Haberleri: Havadan Görüntülerle) Silivri'de Deniz Kahverengiye Büründü

Havadan Görüntülerle) Silivri'de Deniz Kahverengiye Büründü

16 dakika önce

Silivri'de dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı.

Havadan Görüntülerle) Silivri'de Deniz Kahverengiye Büründü, System.String[]


Silivri'de dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı. Suyla taşınan çamur nedeniyle Marmara Denizi kahverengiye büründü. Rengi değişen Marmara denizi havadan görüntülendi.

Silivri'de dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı dereler taştı. Boğluca Deresi üzerinden taşınan çamurlu su Marmara Denizi'ne karıştı. Denizin özellikle sahile yakın olan kısmı kahverengine büründü. Renk değiştiren deniz havadan görüntülendi. Silivri'de 10 gün önce de Boğluca Deresi taşmış, denizi çamur kaplamıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Kahverengi denizin havadan görüntüsü

-Dere ile denizin bağlantı noktası

-Detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:16 Kaynak: DHA

Marmara Denizi, Silivri, Güncel
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