Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kalkacağını açıklamıştı. 1 Temmuz öncesi uygulanan son hafta sonu kısıtlamasında Kadıköy Caddebostan Sahili sessizliğe büründü. Polis ekipleri sahil şeridi boyunca denetim yaptı. Boş kalan Caddebostan Sahili havadan da fotoğraflandı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › (Havadan fotoğraflarla) Son hafta sonu kısıtlamasında Caddebostan Sahili boş kaldı - Son Dakika