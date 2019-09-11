(havadan görüntülerle) - süleyman turan son yolculuğuna uğurlandı (1)
3 dakika önce
ÜNLÜ oyuncu Süleyman Turan, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:41 Kaynak: DHA
Elif YAVUZ - Çağrı ÇALIŞKAN -İstanbul DHA - ÜNLÜ oyuncu Süleyman Turan, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 83 yaşında hayatını kaybeden Süleyman Turan için Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende kızı Beliz Sipahi taziyeleri kabul etti. Törene çok sayıda ünlü isim katıldı. Turan öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere götürüldü.
Görüntü Dökümü;:
--------
-Camideki kalabalık
-Törenden görüntüler
CNN Türk spikeri olayı abartıp canlı yayında yılan derisini ölçtü İstanbul'da 91 değnekçi yakalandı; 108 lira ceza ile serbest kaldılar Hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan'a son veda İstanbul'un ilk başörtülü belediye başkanı, hayata geçirdiği projede ilk sertifikaları verdi