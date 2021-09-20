SULTANBEYLİ'DE BORU PATLADI; CADDE VE FABRİKA BAHÇESİ GÖLE DÖNDÜ - Son Dakika

(havadan görüntülerle) SULTANBEYLİ'DE BORU PATLADI; CADDE VE FABRİKA BAHÇESİ GÖLE DÖNDÜ

Haber-Kamera Ali Kerem BENGİİSTANBUL,(DHA)- SULTANBEYLİ'de alt yapı çalışmaları sırasında içme suyu şebekesi iki farklı noktada patladı. Sokak ve fabrikanın bahçesi göle döndü. Borulardan fışkıran su havadan da görüntülendi.

Olay, Mimarsinan Mahallesi Baraj Yolu Caddesi'nde saat 11.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, caddedeki alt yapı çalışmaları sırasında içme suyu şebekesine ait su borusu iki farklı noktadan patladı. Borudan çıkan tazyikli su yaklaşık 2 metre boyuna ulaştı, cadde ve bir fabrikanın bahçesi kısa sürede suyla doldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, İSKİ ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri ise çalışma başlattı. Bir saatlik çalışmanın ardından akan su kontrol altına alındı. Fışkıran su, cadde ve fabrikaın bahçesi havadan da görüntülendi.

Arabasıyla cadden geçmeye çalışan bir vatandaş, 'İSKİ'ye ait şebeke suyu patlamış. Yolu kapatmışlar kaldık burada.' dedi