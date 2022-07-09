(ek bilgiyle) - Sultangazi'de kaçak kesim yapanlara ceza yağdı - Son Dakika
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(ek bilgiyle) - Sultangazi'de kaçak kesim yapanlara ceza yağdı

09.07.2022 11:38

SULTANGAZİ'de hayvan satış alanında kurbanlıklarını satın alanlar, yol kenarı ve boş arazilerde kesim yaptı.

SULTANGAZİ'de hayvan satış alanında kurbanlıklarını satın alanlar, yol kenarı ve boş arazilerde kesim yaptı. Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri,  kaçak kesim yapanlara ceza kesti.  İlçede 130 kişiye 277'şer lira ceza kesildiği öğrenildi.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan hayvan satış alanı Kurban bayramının ilk gününde hareketliydi. Kurbanlıklarını satın alanlar yol kenarında ve boş arazilerde kesim yaptı. Kesilen kurbanlıklar alanda parçalanarak poşetlere dolduruldu. Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, belirlenen alanlar dışında kesim yapanlara ceza kesti. İlçede 130 kişiye kaçak kesimden dolayı 277'şer lira ceza kesildiği öğrenildi.

"TEKSTİLDE ÇALIŞIYORUM. KURBAN BAYRAMLARINDA KESİME GELİYORUM"Kaçak kesim yapanlardan Şaban Üstünalp, "Mutlaka ihtiyaç sahiplerinede  elimizden geldiği kadarıyla dağıtacağız. Bayramda Allah'a ne et, ne kan ulaşır, takvası ulaşır. İhtiyaç sahiplerine yardımcı olacağız. İki tane ufak baş kestim. Bir tanesini dağıtacağız bir tanesi çoluk çocuğumla yiyeceğim" ifadelerini kullandı. Bahattin Doğan ise "Tekstilde çalışıyorum. Kurban bayramlarında kesime geliyorum. Şu ana kadar beş tane kestik. Geçen sene aynı yerde burada elimi kestim. Bu sene de inşallah bir sakatlık olmaz" ifadelerini kullandı.  Kesim yapan Şehmus Ugar bayramda ekstra işe geldiğini belirleterek "Küçükbaşı 400 liraya, büyükbaşı 2 bin TL'ye kesiyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel (ek bilgiyle) - Sultangazi'de kaçak kesim yapanlara ceza yağdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: (ek bilgiyle) - Sultangazi'de kaçak kesim yapanlara ceza yağdı - Son Dakika
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