(Havadan görüntülerle) SULTANGAZİ'DEKİ TARİHİ KİLİSE HARABEYE DÖNDÜ - Son Dakika

(Havadan görüntülerle) SULTANGAZİ'DEKİ TARİHİ KİLİSE HARABEYE DÖNDÜ

SULTANGAZİ' de bir zamanlar kilise, daha sonra okulu olarak da kullanılan tarihi yapı her geçen gün zarar görüyor.

(Havadan görüntülerle) SULTANGAZİ'DEKİ TARİHİ KİLİSE HARABEYE DÖNDÜ, System.String[]
SULTANGAZİ' de bir zamanlar kilise, daha sonra okulu olarak da kullanılan tarihi yapı her geçen gün zarar görüyor. Kiliseden geriye kalan tarihi taşlar kaderine terk edilirken, yapının içi ve çevresi çöplerle doldu. Tarihi kilise kalıntıları definecilerin de hedefi halinde.

Mübadele öncesi Rumların yaşadığı Cebeci Mahallesi'nde o döneme ait kilisenin kalıntıları kaderine terk edildi. Mübadele nedeni ile bölgede yaşayan Rumlar, Yunanistan'a göç ederken, Yunanistan'dan gelen bazı Türkler de Cebeci'de yaşamaya başladı. Yıllar sonra okul olarak da kullanılan kilise bir süre sonra  kaderine terk edildi. Zaman içinde kiliseye ait tarihi taşlar çalındı. Bugün ise kiliseden kalan son kalıntılar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Tarihi kalıntıların etrafı çöplerle dolmuş vaziyette. Ayrıca bölgeye gelen defineciler yaptıkları kazılarla tarihi yapıya zarar veriyor. Cebeci'de yaşayan mahalle sakinleri tarihi kalıntılara sahip çıkılması gerektiğini söylüyor.

"MAHVETTİLER, BÖYLE KADERİNE GİTTİ

60 yıldır Cebeci Mahallesi'nde yaşayan Sabri Kaya, "Eskiden Cumhuriyet kurulmadan önce kilise vardı. Sonra okul oldu. Daha sonra böyle tahrip oldu. Buradaki halk Selanik'ten geldi. Mübadelede oradaki Türkler buraya gelmiş, burada yaşayan Rumlar Yunanistan'a gitti. Ben 1956'dan beri burada yaşıyorum. Çok güzel bir yapıydı. Zaman içinde yıkıldı, bakılmadı. Defineciler hep dağıttı. Mahvettiler ve işte bu vaziyette. Ben 60 seneden fazla buradayım, böyle kaderine gitti" diye konuştu.

"HER YERİNİ SÖKTÜLER, DAĞITTILAR, KIRDILAR, ALTIN ARADILAR"

Mahalle sakini Engin Tulum da "İçler acısı. Zamanında burası kiliseymiş. Bir yangın çıktı bu hale geldi. Herkes taşlarını söktü, mermerlerini sattılar. Çok eskiden bu kilisenin önünde öyle güzel mermerler vardı ki araba büyüklüğünde taşlardı. Yazılı sütunlar vardı. Hepsi tek tek kayboldu. En sonunda bu hale getirdiler. Her yerini söktüler, dağıttılar, kırdılar, altın aradılar. Burada kilise var diye duyan geliyor. Yapı gitti bir şeyi kalmadı" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 09:42 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (Havadan görüntülerle) SULTANGAZİ'DEKİ TARİHİ KİLİSE HARABEYE DÖNDÜ - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

5 aylık hamile olduğunu açıklayan Meryem Uzerli, bebeğinin babasını gizledi Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay'a saldıran 3 şüpheli tutuklandı İran'da rejim karşıtı gösterilere katılan güreşçi Navid Afkari'ye idam cezası verildi Akrep ve Yengeçlere güzel haber! Astrolog Aysun Koç, Balık burcunda gerçekleşen Dolunay'ı yorumladı Ünlü şarkıcı Lara'nın evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü Trabzonspor Manuel Fernandes'le iki kez transfer görüşmesi yaptı 16 yaşındaki genç, eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu tabanca kabzasıyla döverek öldürdü Paylaştığı video ile Atatürk'e hakaretler eden şahıs, sosyal medyayı ayağa kaldırdı İmparator Tatlıses ekranlara dönüyor! İbo Show, Star TV'de yayınlanacak Kadınlar 'altın günü' yaptı; site karantinaya alındı Beyoğlu'nda milyonluk lüks aracıyla karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı Liselerde yeni dönem başlıyor! Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı Haftalık kirası 971 bin 500 dolar olan lüks yat Marmaris'e demir attı Barış Atay'a saldıran şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı: Yol verme nedeniyle tartıştık
Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi için çalışma başlatıldı Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi için çalışma başlatıldı         
12:25
Korona semptomlarında kan grubu belirleyici rol oynuyor: A grubu ağır, 0 grubu hafif atlatıyor Korona semptomlarında kan grubu belirleyici rol oynuyor: A grubu ağır, 0 grubu hafif atlatıyor         
12:09
Diyarbakır diken üstünde: Koronavirüste birinci dalganın ikinci piki yaşanıyor Diyarbakır diken üstünde: Koronavirüste birinci dalganın ikinci piki yaşanıyor         
11:58
Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan, son yolculuğuna uğurlandı Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan, son yolculuğuna uğurlandı         
11:34
Evden kepçeyle çıkarılabilen cansız beden sonrası, mahalleli temizliğe girişti Evden kepçeyle çıkarılabilen cansız beden sonrası, mahalleli temizliğe girişti         
11:33
Dehşete düşüren kaza! Talihsiz kadın kucağındaki çocuğuyla yola savruldu Dehşete düşüren kaza! Talihsiz kadın kucağındaki çocuğuyla yola savruldu         
11:26
Douglas Costa ile sevgilisi Nathalia Felix'in Türkiye tatili sona erdi Douglas Costa ile sevgilisi Nathalia Felix'in Türkiye tatili sona erdi         
11:18
'Festivale gidiyorum' dedi, 8 yıldır dönmedi 'Festivale gidiyorum' dedi, 8 yıldır dönmedi         
11:17
Kaan Tangöze, kızını ön koltuğa oturtarak trafik kuralını hiçe saydı Kaan Tangöze, kızını ön koltuğa oturtarak trafik kuralını hiçe saydı         
11:13
Şanlıurfalı vatandaş, yıllardır geçimini litresi 10 milyon dolar olan akrep sıvısını üreterek sağlıyor Şanlıurfalı vatandaş, yıllardır geçimini litresi 10 milyon dolar olan akrep sıvısını üreterek sağlıyor         
11:08
Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan 3. kez anne olacak Ünlü oyuncu Yasemin Özilhan 3. kez anne olacak         
11:07
Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti         
10:16
Türkiye'de ilk, dünyada 3'üncü kez uygulandı! Şikayetleri son bulan kadın 1 günde ayağa kalktı Türkiye'de ilk, dünyada 3'üncü kez uygulandı! Şikayetleri son bulan kadın 1 günde ayağa kalktı         
10:16
Çaresiz anne, evden yüzlerce kez kaçan oğluna elektronik kelepçe takılmasını istedi Çaresiz anne, evden yüzlerce kez kaçan oğluna elektronik kelepçe takılmasını istedi         
10:13
Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti         
09:51
Bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen küçük çocuğu sopayla dövdü Bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen küçük çocuğu sopayla dövdü         
09:47
Kına gecesinden sonra düğünleri için çıktıkları yolda kaza yapan çifti ölüm ayırdı Kına gecesinden sonra düğünleri için çıktıkları yolda kaza yapan çifti ölüm ayırdı         
09:41
Parasını ödediği lüks cipe şok eden ÖTV farkı: 55 bin lira daha istediler Parasını ödediği lüks cipe şok eden ÖTV farkı: 55 bin lira daha istediler         
09:37
Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı         
09:34
Hazal Filiz Küçükköse, 2 yıldır aşk yaşadığı Alp Güler'le ayrıldı Hazal Filiz Küçükköse, 2 yıldır aşk yaşadığı Alp Güler'le ayrıldı         
09:33
Dere yatağında ölü bulunmuştu! Minik Merve'nin midesinden çamur çıktı Dere yatağında ölü bulunmuştu! Minik Merve'nin midesinden çamur çıktı         
09:30
Aksiyon filmlerindeki gibi kaza! Kontrolden çıkan kamyonet uçurumda asılı kaldı Aksiyon filmlerindeki gibi kaza! Kontrolden çıkan kamyonet uçurumda asılı kaldı         
09:19
Sağanak yağış geliyor! Listede 6 il var Sağanak yağış geliyor! Listede 6 il var         
08:55
Aileler engel olunca kendisinden 10 yaş büyük yürüme engelli sevdiği kızı kaçırdı Aileler engel olunca kendisinden 10 yaş büyük yürüme engelli sevdiği kızı kaçırdı         
08:49
Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu         
08:28
Kilo alıp saçlarını uzatan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Kilo alıp saçlarını uzatan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
07:57
Pulluğunu açık unutan çiftçi, 200 metre boyunca yolu sürüp gitti Pulluğunu açık unutan çiftçi, 200 metre boyunca yolu sürüp gitti         
07:48
Doğum masrafını ödeyemeyen çift bebeklerini hastaneye sattı Doğum masrafını ödeyemeyen çift bebeklerini hastaneye sattı         
23:50
Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle birlikte tatile çıkan Can Bonomo ilk kez konuştu Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle birlikte tatile çıkan Can Bonomo ilk kez konuştu         
23:46
Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı Prens Selman, Maldivler'de ada kiralayıp yüzlerce modelle parti yaptı         
22:32
Kadın yolcu, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü Kadın yolcu, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü         
19:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2020 15:55:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: (Havadan görüntülerle) SULTANGAZİ'DEKİ TARİHİ KİLİSE HARABEYE DÖNDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei