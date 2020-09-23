(Havadan görüntülerle) Taksici ve servisçilerden Saraçhane'de eylem-2 - Son Dakika

TAKSİCİ ve servisçiler yaşadıkları sorunlarını dile getirmek üzere İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde basın açıklaması için toplandı. Taksici ve servisçilerin konvoyu havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından teklif edilen 6 bin taksi plakasını protesto amacıyla taksici ve servisçiler konvoy halinde Saraçhane'de bulunan belediye binası önüne gelerek eylem yaptı. İstanbul'un çeşitli noktalarından yola çıkan taksici ve servisçiler, Vatan Caddesi'nde buluştuktan sonra konvoy halinde İBB binası önünde geldi. Taksiciler yarın gerçekleşecek olan UKOME toplantısı öncesi burada açıklama yaptı.