(Havadan fotoğraflarla) Taksim Meydanı'da merak uyandıran siren sesleri - Son Dakika

(Havadan fotoğraflarla) Taksim Meydanı'da merak uyandıran siren sesleri
13.12.2020 14:57
İstanbul'da, birçok semtten duyulan siren sesleri merak uyandırdı.
İstanbul
'da, birçok semtten duyulan siren sesleri merak uyandırdı. Sosyal medyada da merak edilen seslerin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü
için yapılan çekime katılan polis araçlarının siren sesleri olduğu ortaya çıktı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde toplanan ve siren çalarak ilerleyen polis araçları konvoyu büyük merak uyandırdı. Birçok semtten duyulan sesler sosyal medyada da merak konusu oldu. 9'u zırhlı 54 araçlık polis konvoyu sirenler çalarak Barbaros Bulvarı'nı geçtikten sonra Taksim Meydanı'na yöneldi. Turistlerin de büyük ilgiyle izlediği ve cep telefonu kameralarıyla kayıt ettiği konvoyun yolculuğu Taksim Meydanı'nda sona erdi. Konvoyun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü için yapılan bir çekimde kullanılmak üzere oluşturulduğu öğrenildi.
- İstanbul
Son Dakika Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken eleştiri: F.Bahçe'nin Fatih Terim'i yok Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada Bakan Soylu üstüne basa basa söylemişti! PKK'nın elebaşı yenilgiyi bu sözlerle itiraf etti Sosyal medyada koronavirüs refakatçi borsası oluştu! 24 saat için 500-800 TL talep ediyorlar Kısıtlamada 2 defa polis çevirmesine yakalanan kadınlara ceza yağdı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum Mum ışığında kumar oynayanlara korona tedbirlerine uymamaktan 100 bin lira ceza kesildi Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti