(Havadan fotoğraflarla) Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı - Son Dakika

Zeki GÜNAL/ SOKAĞA çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul boş kaldı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir kaç turist gezerken, meydan, İstiklal Caddesi, havadan görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Çalışma izin belgeleri ile turistler hariç İstanbullular evlerinde kalıyor. Bu nedenle İstanbul'un meydanları ve yolları boş kaldı. Her gün binlerce kişinin gelip, geçtiği Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi'ne sakinlik hakim oldu. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir kaç turist yürürken, sakinlik havadan görüntülendi.