(Havadan fotoğraflarla) Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı - Son Dakika

(Havadan fotoğraflarla) Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı
26.12.2020 10:20
Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla alınan tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.
Koronavirüs
salgınını önlemek amacıyla alınan tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Kısıtlamada Taksim
Meydanı ve İstiklal Caddesi
boş kaldı. Boş kalan meydan havadan da görüntülendi.
Tüm Türkiye'de dün 21.00'de başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 4'üncü kez uygulanıyor. Kısıtlama nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı. Sadece, görevli ve sokağa çıkma izin belgesi sahibi olanların girebildiği İstiklal Caddesi her zaman olduğu gibi kısıtlamadan muaf olan turistlere kaldı. Taksim ve İstiklal Caddesi'nin tenhalığı havadan drone ile de görüntülendi.
- İstanbul
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