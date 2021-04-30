TAM KAPANMANIN İLK GÜNÜNDE MEYDANLAR BOŞ KALDI - Son Dakika

(Havadan görüntülerle) TAM KAPANMANIN İLK GÜNÜNDE MEYDANLAR BOŞ KALDI Haber - Kamera: Mustafa ESEN - Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL, (DHA) TAM kapanmanın ilk gününde İstanbul Anadolu yakasında meydanlar boş kaldı. İstanbulluların kapanma kararına uydukları görülürken, boş kalan Kadıköy ve Üsküdar Meydanı havadan da görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün saat 19.00 itibari ile uygulanmaya başlayan tam kapanmanın ardından, bugün İstanbul'da meydanlar boş kaldı. İstanbulluların sokağa çıkmadığı görülürken, meydanlar sessizliğe büründü. Meydanlarda sadece işe giden vatandaşların kullandığı otomobiller ile toplu taşıma araçlarının hareketliliği yaşandı. İstanbulu tercih eden turistlerin sıkça kullandığı ve Kız Kulesi'ni gören Üsküdar Sahili de sakinliği ile dikkat çekti. Tam kapanmanın ilk gününde boş kalan Kadıköy ve Üsküdar Meydanı'nı drone ile havadan görüntülendi.