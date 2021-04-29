TAM KAPANMAYA SAATLER KALA MENEKŞE SAHİL DOLDU TAŞTI - Son Dakika

TAM KAPANMAYA SAATLER KALA MENEKŞE SAHİL DOLDU TAŞTI (Havadan görüntülerle)

Haber-Kamera Ersan SANİSTANBUL,(DHA) TAM kapanmaya saatler kala vatandaşlar Menekşe Plajı'na akın etti. Vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymayarak sahilde oturması dikkat çekti. Sahilde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma öncesi, İstanbul'un birçok noktasındaki yoğunluk devam ediyor. İstanbullular güneşli havanın da etkisiyle kapanmaya saatler kala sahillere akın etti. Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı başta olmak üzere İstanbul sahilleri doldu taştı. Vatandaşların yanyana oturarak sohbet ettiği ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görülürken, oluşan kalabalık havadan görüntülendi.