Havadan görüntülerle teröristlerin kaçış koridorları

TERÖRİSTLERİN, SİHA VE İHA'LARA KARŞI CADDELERİ SAC PLAKALARLA ÖRTMELERİ İLK DEFA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Fırat Nehri'nin doğusundaki PKK/ YPG'li teröristlere yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın önemli noktalarından biri olan Resulayn kent merkezi havadan görüntülendi. Resulayn kent merkezinin büyük bir bölümünde teröristlerin SİHA ve İHA'lara karşı caddeleri sac plakalarla örttükleri ilk defa havadan çekilen görüntülere de yansıdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye ile ABD arasında, 'Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilerek, YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakatta süre, yarın saat 20.00'de sona eriyor. Harekatın önemli noktalarından Resulayn ilçe merkezi havadan görüntülendi. Resulayn kent merkezinin ana caddelerinin sac plakalarla örttükleri ortaya çıktı. Kentin doğusu, batısı ve Türkiye sınırına kadar uzanan koridorların, harekat başlamadan birkaç ay öncesinde yapıldığı öğrenildi. YPG/PKK'lıl teröristlerin, sac plakalardan koridorlarla SİHA ve İHA'lara karşı önlem aldığı ortaya çıktı. Resulayn'ın birçok yerini tüneller kazan teröristlerin, kentin büyük bir bölümünü kapladıkları sac ve brandalar ilk kez havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Resulayn'ın havadan görüntüleri

-Resulayn'daki teröristlerin caddeleri kapladığı koridorlar

-Resulayn kent merkezi

-Resulayn'dan yükselen dumanlar

Haber-Kamera: DHA)