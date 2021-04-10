Son dakika haberleri! Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü Taksim'de kutlandı - Son Dakika

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.
Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Tören, sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak yapıldı.
Polis Haftası çerçevesinde İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve polis müdürleri, sabah saatlerinde Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı da okundu.
Kaynak: AA
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